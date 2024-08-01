周四美市盘前走高 重点谈脸书母公司Meta Platforms季度业绩

星期四（8月1日）重点：

盘前交易重点：

由于高端Android晶片设备的需求强劲，晶片制造商高通公司（Qualcomm）星期三预测当前第四季度营业额将比华尔街分析师预期的高。但因为美国吊销它对中国电信公司华为的一项出口许可证，高通公司股价星期四晚上盘前退低1.43％，截稿时报178.37美元。

晶片设计巨头Arm Holdings星期三发布的季度业绩虽然也超出分析师预测，但是因为该集团高管们对当前季度和全年的营业额做出保守的预测，导致公司股票在星期四盘前面对抛售压力。该股在星期四盘前下挫8.37％，截稿时报132.10美元。

理想汽车（Li Auto）宣布今年7月份的电动车交付量达到5万1000辆，创下月度交付量新纪录，同比增长49.4％。理想汽车股价在星期四盘前股价上涨2.53％，截稿时报20.24美元。

星期四下文我们来看看脸书母公司Meta Platforms的最新季度业绩报告。星期四盘前该股起6.89％，截稿时报507.56美元。

盘前活跃股按序：英伟达（Nvidia）、特斯拉（Tesla）、Meta Platforms、超微（Advanced Micro Devices）和英特尔（Intel Corp）。截稿时，这五只活跃股的股价起落参半。

Meta Platforms的核心业务，也就是它的数码广告业务持续增长。它的广告收入同比增长22％，主要是来自脸书和Instagram。（路透社）

Meta Platforms Inc （纳斯达克证券交易所代码：META）

脸书母公司Meta Platforms星期三盘后公布比市场分析师预测的还要好的季度业绩，带动公司股价在盘后上涨约7％。除了业绩好之外，该公司高管们还对当前的第三季度营业额做出乐观的预测。

根据Meta Platforms截至今年6月底的第二季业绩报告，集团营业额从去年的320亿美元，增长22％至390亿7000万美元。这也是Meta Platforms连续第四个季度营业额增长超过20％。集团净利也从去年同期的77亿9000万美元，即每股2.98美元，跃升73％至134亿7000万美元或每股净利5.16美元。

市场分析公司LSEG之前收集到的分析师平均预测是：营业额383亿1000万美元，每股盈利4.73美元。以这两个业绩上下线指标来看，Meta Platforms业绩表现是相当出色的。

不仅如此，Meta Platforms高管们对第三季营业额的预测介于385亿美元至410亿美元。换言之，它的中间值是397亿5000万美元，也比分析师预计的391亿美元高出许多。

Meta Platforms的业绩也显示，集团核心业务，即它在数码广告市场的市场份额持续增长。它的广告收入同比增长22％，主要是来自脸书和Instagram。Meta Platforms的最大竞争对手，即谷歌母公司Alphabet，在上星期发布季度业绩时，它的谷歌广告销售额仅增长11％。

Meta Platforms高管们指出，集团在第二季的总支出是242亿美元，其中包括它最近同意支付的得克萨斯州的面部识别数据诉讼的14亿美元和解费用。第二季的资本支出则是84亿7000万美元，比市场分析师预期的95亿1000万美元少。整体而言，Meta Platforms今年的总支出预料会继续保持在960亿美元至990亿美元。

Meta Platforms的财务状况继续因2022年底开始的成本削减举措而受益。在多轮裁员后，Meta Platforms共裁掉约2万1000名员工，使集团营运盈利同比增长58％至149亿美元，营运盈利率也从去年同期的29％扩大至38％。