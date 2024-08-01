英国刀袭案三童死亡 17岁少年面对谋杀控状

英国警方控告一名17岁少年袭击一个舞蹈课程的参加者，导致三个女孩死亡，他还面对十项谋杀未遂控状。此次袭击震惊全国，并引发了两晚的暴力抗议。

由于年龄原因，被告少年的姓名不能公布，他于星期四（8月1日）在英格兰西北部利物浦出庭应讯，就海滨小镇南港（Southport）一个舞蹈工作坊7月29日发生的持刀袭击案面对审判。遇害的是六岁的贝贝·金（Bebe King）、七岁的艾尔西·多特·斯坦科姆（Elsie Dot Stancombe）和九岁的艾丽斯·达席尔瓦·阿吉亚尔（Alice Dasilva Aguiar）。此案的十个伤者当中，八个是小孩，两个是设法保护他们的成年人，其中五个孩子仍在医院接受治疗，情况危急。

工作人员在暴乱后重建南港伊斯兰协会清真寺外墙，利物浦市长史蒂夫·罗瑟勒姆（中）7月31日到场视察。（法新社）

事发数小时后。社交媒体流传虚假信息，称刀袭案的嫌疑人是一名激进的伊斯兰移民后，这个英格兰西北部小镇连续两天爆发大规模骚乱，反移民抗议者从其他地方涌入这座利物浦附近的滨海城镇。警方说，滋事者为“保卫英国联盟”（English Defence League）的支持者。暴民攻击警察，导致53名警察受伤，其中至少八人伤势严重，警方逮捕了四个暴民。

路透社报道，数千人星期三聚集在伦敦首相唐宁街官邸附近，高喊“救救我们的孩子”和“阻止船只”等口号，警察逮捕了百多人。

警方指出，袭击与恐怖主义无关，嫌疑人出生在英国。警察部队首长塞雷娜·肯尼迪（Serena Kennedy ）在星期三午夜后不久的新闻发布会上说，嫌疑人出庭面对控状是此次调查的重要里程碑。调查仍在进行。

默西塞德郡（Merseyside）警方说，凶手动机尚不清楚。目前，他们没在追查与刀袭案有关的其他嫌疑人。

法新社引述英国穆斯林协会秘书长穆罕默德（Zara Mohammed）说：“在这起重大悲剧带来死亡和哀悼的时刻，我们必须坚定地对抗仇恨与分歧。”