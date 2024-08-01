安华同意马国警方重查赵明福命案

马来西亚首相安华批准警方重新调查雪兰莪州前议员政治秘书赵明福命案，并保证将透明、公正的彻查此案。

安华星期四（8月1日）在首相署会见赵明福家属后在脸书说：“我声明，政府同意警方重查赵明福命案。”

他说：“我听取赵明福家属所有申诉和要求。我一直密切关注此案，并理解家属为赵明福争取正义而长期遭受的悲伤痛苦。”

赵明福的妹妹赵丽兰过后告诉媒体，家属希望安华政府认真调查此案，勿再拖延。“首相说不可能在一个月内完成（调查）……但也不需要一两年才完成调查。”

赵家的代表律师蓝卡巴说：“安华将与警察总长拉扎鲁丁讨论此事。”

赵明福生前是时任民行党雪兰莪州行政议员欧阳捍华的政治秘书。他2009年7月15日被雪州反贪污委员会官员带走，以协助调查雪州议员被指滥用拨款案。

当年30岁的赵明福隔天被人发现卧尸在雪州反贪会总部大厦五楼的阳台，当局指赵明福自杀身亡。雪州反贪会办公室过后搬离案发地点。

验尸庭2010年1月将赵明福命案列为“悬案”，赵家不满决定上诉。上诉庭过后以刑事法典的谋杀条文调查此案，并在2014年9月改判赵明福之死是由身份不明的一人或多人的非法行为造成，这些身份不明者包括反贪委官员。

国阵政府过后也成立皇家调查委员会彻查此案。皇委会2017年7月公布报告，指赵明福因为不堪反贪会官员轮番激进盘问而被迫自杀。

马国政府至今并未公布任何人因此案而受惩处。被指涉案的多名反贪会官员，过后仍陆续升职。