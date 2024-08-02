【奥运会】迎战西西帕斯实现大翻盘 乔科维奇强势晋级半决赛

（巴黎讯）塞尔维亚名将乔科维奇（Djokovic）星期五（8月2日）在巴黎奥运会网球复赛顺利晋级，他次盘在0比4落后的情况下强势逆转，送给希腊球员西西帕斯（Tsitsipas）交锋11连败。

这是乔科维奇第四次打进奥运半决赛，他此前的最好成绩是铜牌，奥运金牌是他职业生涯里唯一缺失的一枚金牌。

乔科维奇以6比3拿下首盘后，次盘时腿突然出现问题，医护人员进场为他治疗，随后乔科维奇0比4落后。

乔科维奇的腿一度出现不适。（法新社）

这名前世界第一名将后来强势追回比分，并将比分改写至3比5，西西帕斯在第九局40比0领先，但他浪费了三个赛点，最终被乔科维奇拖进抢七大战并以7比6（7比3）获得晋级资格。

乔科维奇将和意大利的穆塞蒂（Musetti）争夺决赛资格。另一场半决赛由西班牙的阿尔卡拉斯（Alcaraz）对垒加拿大的阿利亚西姆（Aliassime）。

张之臻／王欣瑜闯混双决赛

混双半决赛方面，中国组合张之臻／王欣瑜以2比6、6比4、10比4击败荷兰组合库尔霍夫（Koolhof）／黛米·舒尔斯（Demi Schuurs），继女单队友郑钦文勇挫世界第一的波兰名将伊加·斯瓦泰克（Iga Swiatek）后，也闯入决赛，创造历史。两人将和捷克组合卡特琳娜·西尼亚科娃（Katerina Siniakova）／马哈奇（Machac）争冠。