【奥运会】西蒙妮王者归来 再夺体操女子全能冠军

王者归来，27岁美国体操名将西蒙妮·拜尔斯（Simone Biles）以59.131分的绝对高分在新加坡时间星期五（8月2日）凌晨赢得巴黎奥运会女子体操全能冠军。她成为历史第三位两次赢得奥运女子全能冠军的运动员，也是历史第一位时隔一届比赛再次夺冠的运动员。

西蒙尼首先在跳马中出场，用去年世锦赛中刚刚开创的二号拜尔斯跳出战，得到了15.766的高分，先拔头筹。之后在高低杠中，西蒙妮出现失误，只得到13.733分。她在两轮过后的分数只排名第三，落后领先的巴西选手丽贝卡·安德拉德（Rebeca Andrade）0.267分。

这样的分差对西蒙妮而言不是问题，她在平衡木上得到14.566分，重新获得领先。最后一项自由操又是西蒙妮的强项，压轴登场的她拿下15.066分。在她完成动作时，全场一同起立欢呼，冠军归属已没有悬念。最终西蒙妮夺冠，丽贝卡（57.932分）获得亚军，西蒙妮的队友、上届冠军苏妮莎·李（Sunisa Lee，56.465分）获得季军。

三年前在东京奥运中，西蒙妮因为心理健康问题，先是在团体决赛中途退赛，之后又先后退出全能、跳马、高低杠和自由操决赛，最终在相对弱项的平衡木中复出，夺得一面铜牌。去年8月复出参赛的西蒙妮视本届奥运为“救赎之旅”，她日前也率领美国女子体操队重夺团体赛冠军。