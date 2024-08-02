黎巴嫩真主党称向以色列发射数十枚火箭弹

黎巴嫩真主党旗下灯塔电视台星期四（8月1日）报道，真主党当天向以色列北部的军事基地和犹太人定居点发射了数十枚喀秋莎火箭弹，以回应以色列当天早些时候对黎巴嫩南部村庄舍马的空袭。

报道说，以色列对舍马的空袭造成一名叙利亚妇女和三名儿童死亡。

黎巴嫩军方消息人士告诉新华社，根据黎军监测，当天有约70枚火箭弹分两批从黎巴嫩一侧射向以色列，其中一些被以色列“铁穹”防空系统拦截。

该消息人士说，以色列飞机当天对黎巴嫩东部、中部和西部地区的七个城镇和村庄发动了七次袭击。以色列炮兵向黎巴嫩11个城镇和村庄发射45枚炮弹，造成数十栋房屋严重受损，并引发多起火灾。

7月27日，以色列控制的戈兰高地城镇迈季代勒舍姆斯遭火箭弹袭击，造成至少12人死亡、30余人受伤。以色列称这是真主党所为，并决定发动为期数天的报复性打击。真主党否认与袭击事件有关。

7月30日，以色列空袭黎首都贝鲁特南郊真主党一处目标，造成黎巴嫩真主党高级军事指挥官舒库尔和五名平民丧生，另有74人受伤。8月1日，真主党领导人纳斯鲁拉在舒库尔的葬礼上誓言报复。

自去年10月7日新一轮以哈冲突爆发以来，黎巴嫩真主党不时向以色列北部及戈兰高地发动袭击，以军则空袭和炮击黎南部目标进行报复。双方在黎以边境的冲突持续至今，黎南部和以北部边境地区的大量居民已撤离。