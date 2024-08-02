拜登哈里斯和以总理通话 承诺提供“新防御性军事部署”

美国总统拜登向以色列总理内坦亚胡承诺，美国将协助以色列抵御“来自伊朗的所有威胁”，将承诺“新的美国防御性军事部署”。

综合路透社和彭博社报道，白宫星期四（8月1日）晚发布拜登和内坦亚胡的通话摘要，接棒拜登成为民主党总统候选人的副总统哈里斯也参与此次通话。

哈马斯政治局领导人哈尼亚在伊朗遇刺身亡后，伊朗誓言报复。哈马斯和伊朗都认定发生在7月31日凌晨的这起空袭是以色列所为。

拜登在电话中“重申美国将协助以色列抵御来自伊朗的所有威胁，包括伊朗代理恐怖组织哈马斯、黎巴嫩真主党和胡塞武装的威胁”。

拜登还“强调了持续努力缓解该地区更广泛紧张局势的重要性”。

白宫说，拜登和内坦亚胡讨论了支持以色列防御威胁的努力，包括应对弹道导弹和无人机威胁，以及新的美国防御性军事部署。新的美国防御性军事部署的细节尚未公布。

内坦亚胡星期四早前说，以色列“处于高度戒备状态”，以应对哈尼亚和黎巴嫩真主党高级军事指挥官舒库尔相继被暗杀的报复行动。

内坦亚胡说：“任何针对我们的侵略行为必将付出沉重代价。”

伊朗最高领袖哈梅内伊星期四出席哈尼亚的葬礼，并率领民众为这位哈马斯政治局领导人进行祈祷。

美国民主党星期四启动为期五天的电子投票，将确认哈里斯为2024年总统选举民主党总统候选人。