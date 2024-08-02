【奥运会】默里网球男双复赛落败 光荣结束职业生涯

（巴黎法新电）英国网球名将默里（Murray）本地时间星期五（8月2日）凌晨输掉巴黎奥运会男双比赛后，结束了职业生涯的最后一场比赛，网坛“四巨头”又少一人。

37岁的三届大满贯冠军默里和搭档埃文斯（Evans）在男双八强2比6、4比6不敌美国组合弗里茨（Fritz）和保罗（Paul）后，在掌声中谢幕。他早前已经宣布将在巴黎奥运会后退役。

他说：“我为我的职业生涯和成就，及我对这项运动的投入感到光荣。很显然这是伤感的，因为这是我最后一次参加正式比赛。但我现在真的很开心，我对结局感到满意。”

他过后在社交媒体X（前称推特）快速地将简介中的“我打网球”改成过去式的“我打过网球”，并打趣写道：“反正从来没喜欢过网球。”

默里是2012年和2016年奥运会男单冠军，也曾拿下2012年美国网球公开赛、2013年和2016年温布登网球锦标赛冠军，并带领英国在2015年夺得该国79年首个戴维斯杯团体赛冠军。不过由于近年来受到伤病困扰，这位前世界第一名将目前排名第117位。

他也成为网坛“四巨头”中，继瑞士的费德雷尔（Federer，现年42岁）后第二位退役的名将。38岁的西班牙“红土天王”纳达尔（Nadal）日前在奥运会男单和男双出局后，职业生涯相信也临近尾声。

目前只剩下37岁的乔科维奇（Djokovic）依然展现勇态，成为四人中最活跃且战绩最稳定的选手。乔科维奇称赞默里是“不可思议的竞争对手”，并说：“他是（我）见过的伟大网球战士之一，他的奋斗精神肯定将激励未来很多代人。”