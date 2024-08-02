【奥运会】两拳将对手打退赛 阿尔及利亚选手性别被质疑

（巴黎综合电）曾有性别鉴定检测不过关经历的阿尔及利亚女拳击手伊曼内·凯利夫（Imane Khelif），在巴黎奥运会女子66公斤级16强赛的胜利引发争议。其意大利对手安吉拉·卡里尼（Angela Carini）因难忍疼痛在比赛开始仅46秒后就为了保护自己而弃权。国际奥委会（IOC）赛后发声，维护伊曼内的参赛资格。

在这场新加坡时间星期四（8月1日）晚上的比赛中，25岁的安吉拉在开场之后就遭到两次重击，并在比赛进行至46秒时选择退赛。当裁判举起伊曼内的手宣布胜利时，安吉拉控制不住眼泪并拒绝握手，直接离场。

赛后，泪流满面的安吉拉表示比赛差距太大。“挨了第一拳之后鼻子就开始流血了。我和我兄弟一起训练，和男性选手也打过很多次，但今天真的太疼了。”

安吉拉跪在场中央哭泣，最后选择退赛。（法新社）

检测验出含男性染色体 伊曼内曾被剥夺参赛资格

同为25岁的伊曼内去年因为在检测中，被验出有男性拥有的XY染色体，而被国际拳击协会（IBA）剥夺参加拳击世锦赛的资格。因同一个理由被剥夺资格的还有台湾拳手林郁婷。林郁婷是两届世锦赛冠军和杭州亚运会冠军，伊曼内也曾获得世锦赛银牌。

但去年IBA因管理问题不再得到IOC认可，因此本届奥运拳击赛由IOC单独主办。伊曼内与林郁婷继东京奥运会后，也获得巴黎奥运资格。

IOC发声明称，对伊曼内与林郁婷被攻击感到遗憾，并强调IBA的决定没有经过任何正当程序。“这两名运动员是IBA突然且武断决定的受害者，他们被剥夺世锦赛参赛资格的决定没有经过任何正当程序。”

网球传奇玛蒂娜·纳芙拉蒂洛娃（Martina Navratilova）赛后在社媒上认为伊曼内“在生理上仍为男性”。而英国著名作家罗琳（J.K. Rowling）则抗议道：“巴黎2024将永远被这场残酷的不公正所玷污。”

伊曼内将在星期六（3日）的八强赛对阵匈牙利拳击手卢卡·安娜·哈莫里（Luca Anna Hamori）。卢卡表示她并不害怕：“我相信我的教练，也相信自己。”