美国宣布承认委反对派冈萨雷斯赢得总统选举

美国宣布承认委内瑞拉反对派冈萨雷斯在7月28日举行的总统选举获胜。

《纽约时报》报道，美国国务卿布林肯于星期四（8月1日）晚间做此宣布时说，尽管委内瑞拉总统马杜罗已宣布再次当选总统，但“压倒性的证据”证明，冈萨雷斯（Edmundo Gonzalez）才是获胜者。

委内瑞拉选举委员会在7月29日凌晨宣布马杜罗获胜，马杜罗随即宣布自己当选。但马杜罗至今没有拿出明确的胜选证据，选举官员也未能提供选票统计数字。

在委内瑞拉深受欢迎的反对党领袖马查多 (左）力挺反对派总统候选人冈萨雷斯（中）。（法新社）

冈萨雷斯竞选团队说，他们握有超过80%投票机的收据，表明冈萨雷斯以不可逾越的优势赢得了选举。

虽然过去几天有一些国家领导人对冈萨雷斯表示支持，但美国是承认他在选举中获胜的最大国。

美国的决定肯定会激怒马杜罗，他长期将美国视为一个爱插手他国事务的帝国主义强国。但目前尚不清楚美国的宣布是否会对马杜罗政权产生任何影响。

布林肯在一份声明中说：“鉴于压倒性的证据，美国和委内瑞拉人民都清楚，冈萨雷斯赢得了最多的选票。我们祝贺冈萨雷斯成功当选总统。”

布林肯说：“现在是委内瑞拉各方开始讨论，根据委内瑞拉选举法实现尊重与和平过渡的时候了。”

74岁的冈萨雷斯获得在委内瑞拉深受欢迎的反对党领袖马查多 (María Corina Machado）的背书，他的参选是马杜罗自2013年上任以来，在总统选举面对的最大威胁。