美国旗美国造法案 签署成法

美国总统拜登本周签署一项法案，要求联邦政府只能采购完全在美国制造的美国国旗。

新华社报道，这项法案由民主党参议员布朗（Sherrod Brown）与共和党参议员柯林斯（Susan Collins）联合发起，去年11月获参议院通过，今年7月下旬获众议院通过，并提交拜登签署。

柯林斯说：“这项法律将确保我们国家的象征得到保护，同时支持美国的就业和制造商。”

美国共和党参议员柯林斯（右）是《美国旗美国造法案》的联合发起人之一。（路透社）

布朗说：“用美国纳税人的钱购买的美国国旗应该在美国制造，现在它们将在美国制造。由于我们多年的努力，联邦政府购买的美国国旗将由美国工人使用美国材料在美国生产和制造。”

布朗和柯林斯等人近年一直推动《美国旗美国造法案》，之前的几次尝试在参议院获得通过，但止步于众议院。

根据现有规定，美国联邦政府采购的美国国旗须含有至少50%美国制造的材料。新法案将这一比例提高至100%，并且要求在美国生产。

根据美国商务部和美国人口普查数据，2015年美国进口的美国国旗价值440万美元（约590万新元）。

这一法案引起一些美国人对民粹主义、保护主义的担忧，更在社交媒体上引起一些网民的调侃。还有媒体注意到，法案列出了一些“留有余地”的豁免条款。例如，如果一时造不出市场需要的美国国旗，可不执行100%美国制造的规定。另外，总统如果认定该法案条款与贸易协定条款有冲突，可要求暂缓执行。