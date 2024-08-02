周五美市盘前做走低 重点谈电子商务巨头亚马逊季度业绩

星期五（8月2日）重点：

美国华尔街股市主要股指期货在星期五走低。在7时截稿时，标准与普尔500指数期货退低60.10点或1.10％，报5386.60点；纳斯达克100指数期货跌311.20点或1.65％，报18580.00点；道琼斯指数期货也跌了353.50点，报39994.50点。

美国隔夜（8月1日）公布的一系列经济数据，让投资者觉得经济放缓的速度可能比预期快，连带担心美联储目前维持限制性货币政策可能无法让经济有软着陆。美国股市8月开盘也因此大幅走低。

标准与普尔500指数隔夜下跌75.62点，闭市报5446.68点。重量级的道琼斯指数也跌494.82点，闭市报40347.97点。以科技股为主的纳斯达克100指数更是退低2.44％或472.04点，以18890.39点收市。

不过美国股市隔夜的交易仍是非常活跃，交易所的总成交量是141亿5000万股，比过去20天的117亿1000万股平均成交量多。

盘前交易重点：

晶片制造商英特尔（Intel）隔夜盘后公布了第二季度财报，营业额和盈利双双均未达标。该集团还宣布了一项100亿美元的成本削减计划，包括：裁员15％和暂停支付股息。英特尔也预计，当前的第三季度营业额将介于125亿美元至135亿美元之间，比分析师预期的143亿美元低了许多。英特尔股价在今晚盘前暴跌20.55％，截稿时报23.08美元。

晶片巨头英伟达（Nvidia）的股价在今晚盘前又再下跌2.63％，截稿时报106.34美元。据《The Information》隔夜报道，竞争对手投诉英伟达可能滥用它在市场主导地位销售人工智能晶片，因此美国司法部将对英伟达展开调查。

星期五下文我们来看看电子商务巨头亚马逊（Amazon.com Inc）的最新季度业绩报告。今晚盘前该股显著下挫8.17％，截稿时报169.04美元。

盘前活跃股按序：英伟达、英特尔、特斯拉（Tesla）、亚马逊（Amazon）和超微（Advanced Micro Devices）。截稿时，这五只活跃股的股价起落参半。

亚马逊的核心零售业务增长缓慢的问题的确是个事实。整个电子商务业竞争加剧，来自跨境电商平台Temu和快时尚电商平台希音（Shein）等折扣网站，更是直接把中国商家销售的廉价商品直接带到美国消费者面前。（路透社）

亚马逊（Amazon.com Inc）



（纳斯达克证券交易所代码：AMZN）

电子商务巨头亚马逊在隔夜盘后公布的季度营业额不仅比市场分析师预期的疲弱，该巨头对当前季度的业绩也做出令人失望的预测，导致公司股价在隔夜盘后下挫了6％。

根据亚马逊截至今年6月底的第二季度业绩报告，该集团的营业额是1479亿8000万美元。其中比较受到投资者关注的是亚马逊网络服务收入和它的广告收入；前者达到263亿美元，后者是128亿美元。亚马逊的每股盈利则是1.26美元。

分析公司LSEG之前向市场分析师搜集到的平均预测则是：营业额1485亿6000万美元，每股盈利1.03美元。而根据StreetAccount的分析师的预测，他们是认为亚马逊网络服务收入是260亿美元，广告收入会有130亿美元。与这些预测相比，亚马逊的表现虽然不出色，但是也不是很差。

投资者其实更关注的是亚马逊对当前季度的业绩预测。现在亚马逊高管们认为，本季度的营业额会是在1540亿美元至1585亿美元之间，同比增长8％至11％。换言之，这个预测的中值是1562亿5000万美元，比分析师平均预期的1582亿4000万美元低。

另外，亚马逊高管们也预计，集团第三季度营运盈利将会介于115亿美元至150亿美元之间。虽然这个数字比去年同期的112亿美元高，但是它仍比StreetAccount分析师预测的153亿美元明显低了许多。

而且隔夜又刚好碰到美国供应管理协会（ISM）发布的制造业活动数字，显示7月份的指数已经跌至8个月以来的最低点，表明反映经济已经开始萎缩。再加上美联储在结束为期两天的会议后，决定维持美国利率不变，投资者把这些资讯综合在一起之后，就开始担心美联储在降息时间的拿捏方面已经落后了。这个效应也就反映在亚马逊股价隔夜的走势。

不过亚马逊的核心零售业务增长缓慢的确是个事实。整个电子商务业竞争加剧，来自跨境电商平台Temu和快时尚电商平台希音（Shein）等折扣网站，更是直接把中国商家销售的廉价商品直接带到美国消费者面前。

基于此，亚马逊的在线商店零售部门的销售额同比仅增长5％。所幸它来自第三方卖家服务的收入（包括：佣金、履行费和运费）仍取得快速的增长，在第二季度总共增长了12％。

就连亚马逊的财务主管奥尔萨夫斯基（Brian Olsavsky）在发布业绩后也向媒体承认：“与我们的自己内部预期数字相比，我们在北美的收入增长确实有点落后。”

奥尔萨夫斯基说，收入下降的主要原因是消费者选择购买更便宜的产品，导致平均售价下降。