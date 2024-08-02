韩国提议为朝鲜洪水灾民提供援助 尚未收到回应

韩国星期五（8月2日）说，在朝鲜上星期发生洪水造成人员伤亡和严重破坏后，韩国试图联系朝鲜提供人道主义援助，但未收到任何回复。

韩国统一部在一份声明中说，愿意向受暴雨影响的朝鲜灾民紧急提供人道主义援助。他们尝试通过朝韩联络办公室沟通渠道联系平壤，提出提供援助，但平壤尚未回应。

统一部副发言人金仁爱告诉记者：“我们不会对情况做出假设，并期待朝鲜尽快对我们的提议做出回应。”

朝鲜本周说，7月27日的“创纪录的暴雨”让超过5000名居民被困。北部新义州市和义州郡许多公共建筑、设施、公路和铁路，包括4100多栋住宅和近3000公顷农田被洪水淹没，造成严重危机。

朝鲜国家媒体称，金正恩提议严惩疏于防灾职责的官员，这些官员的失职造成了“不能容忍的”伤亡。本周，多段视频显示金正恩乘坐橡皮艇穿越洪水，监督军用直升机的救援行动。

7月31日，朝鲜领导人金正恩（左）乘坐橡皮艇穿越洪水，视察新义州市暴雨过后该地区的受损情况。（法新社）

韩国的TV朝鲜报道称，数百人可能因暴雨丧生。

朝韩关系正处于多年来的最低点之一，但韩国统一部星期四（1日）对朝鲜洪水受害者表示“深切同情”。

平壤于2020年单方面切断了与首尔的所有官方军事和政治沟通联系。尽管朝韩联络处渠道于2021年恢复，但自去年4月以来，朝鲜一直没有回应热线电话。

韩国统一部称，尽管平壤没有回应，但首尔一直试图通过该渠道每天与平壤沟通两次。