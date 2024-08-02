遭民众抵制称歪曲形象 苹果撤下泰国广告

苹果公司的一部以泰国为背景的广告遭到议员、网红和民众的强烈反对，他们认为该短片对泰国的描述令人反感。苹果公司为此道歉并撤下广告。

彭博社报道，这部10分钟的短片名为《The Underdogs: OOO (Out Of Office）》，是喜剧系列的第五部，讲述在工作中分配任务并解决苹果产品和功能问题的故事。故事背景设定在曼谷和罗勇府，一群预算不足的同事们前往泰国寻找一家新的包装工厂。

在冒险过程中，主角们乘坐了标志性的泰国嘟嘟车，与古怪的当地人交流，并住在曼谷一家破旧的酒店里。然而，社交媒体网红和网民认为，泰国被严重歪曲为欠发达和破旧的国家。

苹果说，他们与泰国当地一家制作公司合作制作了这则广告，无意冒犯。公司在一份声明中说：“我们希望庆祝泰国的乐观和文化，我们为未能充分捕捉当今泰国的活力而道歉。这部短片将不再播出。”

泰国国会下议院旅游委员会发言人萨德说，这则广告引发了其议员的担忧。他在声明中说：“泰国人民对这则广告深感不满。我鼓励泰国人民停止使用苹果产品，改用其他品牌。”

与此同时，首相社德他星期五（8月2日）告诉记者，他已经看过该片的部分内容，更愿意关注更积极的一面。“让我们看看积极的一面。苹果已经表现出希望在泰国做生意的意愿。”