美国商务部：将继续把越南列为非市场经济国家

美国商务部星期五（8月2日）宣布，越南将继续被列为非市场经济国家。越南工贸部对这一决定表示遗憾，表示将提交另一份文件，要求美国审查越南的市场经济地位。

路透社报道，商务部在声明中说：“今天，美国商务部宣布其决定，越南将继续被列为非市场经济国家。这意味着，美国计算从越南进口的反倾销税的方法保持不变。”

目前，越南和中国同样被视为非市场经济国家，这使得美国商务部可以用第三国的市场价或出口价，来确定非市场经济国商品的公平市场价值，并对它们实施反倾销关税。

越南长期以来寻求华盛顿将其提升到非市场经济国家。此举遭到美国钢铁制造商、墨西哥湾沿岸捕虾者和蜂蜜养殖者以及一些国会议员的反对，但得到了零售商和其他一些商业团体的支持。

越南认为，由于近期的经济改革，越南应该摆脱非市场经济的标签，继续被视为非市场经济不利于日益密切的美越双边关系。

反对者认为，河内的政策承诺并未被兑现，越南依然是共产党统治下的计划经济。他们说，中国企业越来越多地将越南作为制造中心，以规避美国对中国进口的限制。

面对与中国日益激烈的战略竞争，华盛顿一直努力与越南建立更紧密的关系。鉴于11月美国大选临近，双方都声称自己支持工人权利，是否升级越南的评级问题一直很尴尬。