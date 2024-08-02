峇厘岛游客人次创新高 但消费力不强住廉价旅馆

印度尼西亚峇厘岛的国际游客人数创新高，但越来越多游客选择住宿非法别墅和经济型旅馆，引发峇厘岛民担心当地旅游业会遭受冲击。

据安塔拉通讯社报道，登巴萨国立教育大学的埃达峇古斯（Ida Bagus Raka Suardana）教授星期五（8月2日）在登巴萨受访时说：“虽然到峇厘岛旅游的人数很多，但许多国际游客选择在名气较小的地方住宿，往往选择非法别墅而不是著名地点。”

他指出，这些游客的消费不仅比以前少，有些甚至跟岛民抢工作。“许多来峇厘岛的游客仍然需要钱，而且没有带足够的钱。”

过去，国际游客喜欢在峇厘岛的艺术品商店购物，住在库塔、雷吉安和努沙杜瓦等热门地区；如今却出现游客住进廉价旅馆或非法别墅的新趋势。

埃达峇古斯说：“游客来这里只是为了吃便宜的食物和住廉价旅馆，这样做没有任何好处。”

他建议政府筛检外国游客，例如要求他们提供自己携带足够资金的证明。此举有助于确保到峇厘岛的国际游客具有一定的经济能力。

埃达峇古斯也说，峇厘岛的旅游业还在从冠病疫情的冲击中恢复过来。“虽然峇厘岛的宏观经济增长有所改善，但某些行业仍在挣扎，尚未恢复。”

峇厘岛中央统计局的数据显示，今年上半年，峇厘岛的国际旅客累计达291万1135人次，超过冠病疫情前2019年的285万5782人次。单是今年6月，峇厘岛就接待了51万8819人次的国际旅客，主要来自澳大利亚、印度、中国、美国和新加坡，在峇厘岛星级酒店的平均住宿时间为2.75天。