【奥运会】韩国神箭手继续横扫射箭赛 夺混合团体金牌

韩国继续称霸巴黎奥运会射箭赛事，由金优镇和林是见组成的混合团体射箭队，本地时间星期五（8月2日）晚上在决赛中三局横扫德国，6比0完美夺冠。

金优镇和林是见早前分别帮助队伍拿下男子团体赛和女子团体赛金牌，如今也在这个上届奥运会设立的新项目中为韩国达成二连冠。这也是他们本届奥运的第七面金牌。

德国在三个回合的比拼中都指得到35环的成绩，而韩国分别录得38环及两个36环的成绩。这也是韩国在夺冠过程中，唯一一局不丢的比赛。在这之前，他们在16强5比4战胜台湾，接着以6比2拿下意大利和印度，闯入决赛。

他们下来将放眼男女个人赛，争取横扫金牌。目前他们所派出的三男和三女选手，都闯入了16强，金优镇和林是见也在列。

前两届夺银铜 英国选手布若妮蹦床冲金成功

布若妮·帕吉在蹦床上展示难度动作。（路透社）

另一方面，蹦床项目同晚则举行了女子决赛。英国的两届个人世界冠军选手布若妮·帕吉（Bryony Page）以56.480分摘金。她八年前在里约热内卢奥运夺银，上届东京奥运夺铜，这次终于如愿登上奥运最高领奖台。

以独立运动员身份参赛的白罗斯选手维亚莱塔·巴尔济卢斯卡亚（Viyaleta Bardzilouskaya）得56.060分摘银，这是本届奥运首次有独立运动员得牌。加拿大的索菲安·梅托特（Sophiane Methot）摘铜，得分为55.650分。