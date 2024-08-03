哈里斯已获足够党代表票 锁定民主党总统候选人提名

美国民主党全国委员会星期五（8月2日）宣布，副总统哈里斯已获得足够锁定民主党总统候选人提名的党代表票。

综合路透社和新华社报道，约4700名民主党代表参与的线上投票于1日上午开始。经过约一天半的投票后，民主党全国委员会主席哈里森宣布，哈里斯已获得足够锁定提名的党代表票。

委员会预计将在5日结束此次线上投票，并正式宣布结果。哈里斯竞选团队说，哈里斯已获得超过2350票，达到锁定提名门槛。

哈里斯参加了2日的直播并称她将在下周线上投票期结束后正式接受提名，“我很高兴我们已获得足够的党代表票锁定提名。而在这个月晚些时候，我们将全党团结聚集在芝加哥，到时我们将一起庆祝这一个历史性的时刻。”

哈里斯是第一位成为美国副总统的非洲裔和亚裔。

7月21日，美国总统、民主党人拜登在政治和舆论压力下宣布放弃竞选连任，并“背书”哈里斯成为民主党总统候选人。

民主党全国代表大会定于8月19日至22日在芝加哥举行，民主党计划在大会上正式提名该党总统候选人。民主党希望提前进行线上投票，以尽早确定党内总统候选人。

美国媒体报道，哈里斯预计最迟将于5日公布她的竞选搭档，二人将于6日在费城举行首次联合竞选集会。

最新民调数据显示，哈里斯和共和党总统候选人、前总统特朗普的民调接近，目前选情胶着。据美国选举信息网站“真正透明政治”汇总的民调数据，截至7月31日，特朗普在全国民调中平均领先哈里斯1.2个百分点，而拜登退选之前，特朗普对哈里斯的优势为1.7个百分点。