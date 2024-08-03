美国起诉TikTok大规模侵犯13岁以下儿童隐私

美国司法部星期五（8月2日）以未能保护儿童在社交媒体应用上的隐私为由，对中资短视频平台TikTok和中国母公司字节跳动提起诉讼。

路透社报道，美国政府指TikTok违反了《儿童网络隐私保护法》（Children’s Online Privacy Protection Act，简称COPPA），COPPA要求针对儿童的服务必须征得父母同意才能收集13岁以下用户的个人信息。

美国司法部与联邦贸易委员会（FTC）联合在加利福尼亚州联邦法院提起这项民事诉讼。

这起诉讼是美国对TikTok和字节跳动采取的最新行动。美国政府此前已同TikTok陷入一场法律纠纷，那场纠纷将决定TikTok能否继续在美国运营。美国政府担心TikTok为中国政府不当收集大量美国人数据，同时以可能伤害美国人的方式传播具有不良影响力的内容。

TikTok发表声明，表明不同意这些指控，并指“其中许多指控是与过去的事件或做法有关，与事实不符或已经得到解决。我们为保护儿童所做的努力感到自豪，我们将继续更新和改进我们的平台”。

司法部说，TikTok在知情的情况下允许儿童创建账户，与成人及其他人分享短片和讯息，并在未获得父母同意的情况下保留儿童的个人信息。

美国政府称数以百万计的13岁以下儿童一直在使用TikTok，而TikTok“一直收集和保留儿童的个人信息”。

FTC主席莉娜·汗（ Lina Khan）说：“TikTok明知故犯地一再侵犯儿童隐私，威胁了全国数百万儿童的安全。”她在今年6月将这起诉讼提交给司法部。

TikTok在美国拥有约1.7亿用户，是中国视频分享平台抖音的海外版，深受年轻用户欢迎，经常引领潮流。

美国总统拜登4月24日签署一项法案，限令字节跳动在2025年1月19日前出售TikTok，否则就禁止TikTok继续在美国市场运作。TikTok和字节跳动5月7日向美国哥伦比亚特区巡回上诉法院提起诉讼，指控美国政府针对TikTok的法律在许多方面违反了美国宪法，包括违反美国宪法第一修正案对于言论自由的保护。