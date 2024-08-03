【奥运会】美国田径接力队 打破混合4X400米接力赛世界纪录

（巴黎综合电）美国田径队本地时间星期六（8月3日）凌晨在巴黎奥运会预赛中，打破混合4X400米接力赛世界纪录，以3分07秒41冲线，将自己在去年世界锦标赛上创下的3分08秒80的原世界纪录缩短了超过一秒。

在第一小组的预赛中，由戴德蒙（Deadmon）、诺伍德（Norwood）、沙米尔·利特尔（Shamier Little）和凯琳·布朗（Kaylyn Brown）组成的美国队，将取得第二的法国队（3分10秒60）甩开了超过三秒，创造本届奥运田径赛场上的首个世界纪录。

沙米尔说：“我们讨论过要得牌必须打破纪录，但我们在预赛就打破了纪录。”诺伍德也指，通过这个世界纪录，他们为其余美国选手设下了基调。

乌干达夺男子1万米金牌

切普特盖为乌干达拿下本届奥运第一面奖牌，这是乌干达历史上的第五面奥运金牌。（法新社）

而在当天唯一的奖牌项目男子1万米决赛中，乌干达的世界纪录保持人切普特盖（Cheptegei）以打破奥运纪录的26分43秒14的成绩摘冠，将上届的银牌升级为金牌。埃塞尔比亚选手阿雷加威（Aregawi）取得银牌，时间是26分43秒44。美国的费舍尔（Fisher）以0.02秒之差的26分43秒46得铜。

切普特盖是这个项目的三届世界冠军，他在比赛的最后600米左右加速，反超第一集团的三位埃塞尔比亚选手，弥补了上届的遗憾。他说：“我在这个项目收集的（冠军）完整了，我很激动。”