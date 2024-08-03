TikTok诉讼：美21州和50多名议员提交法庭文件挺司法部

美国21州和50多名议员支持司法部，为要求中国公司字节跳动从中资短视频平台TikTok资产剥离的法律辩护。

这项法律要求TikTok的母公司字节跳动在明年1月19日之前出售TikTok在美国资产，否则将禁止TikTok在美国运作。

路透社报道，由美国蒙大拿州和弗吉尼亚州两位总检察长牵头、代表21州提交的一份法庭文件，指“TikTok对国家安全和消费者隐私构成威胁”。

法庭文件称，“在TikTok不切断与中国共产党的联系的情况下允许它在美国运营，将使美国人面临中国共产党访问和利用他们的数据的风险”。

由密歇根州共和党众议员、众议院特别中国委员会主席穆勒纳尔（John Moolenaar）和该委员会民主党资深众议员克里希纳穆尔蒂（Raja Krishnamoorthi）牵头的另一份法庭文件说，要求字节跳动剥离TikTok资产的法律，“为受影响的公司解决当前所有权结构带来的紧迫和非假设性国家安全威胁，提供了一条明确和可行的途径”。超过50名议员在这份法庭文件中力挺司法部为针对TikTok的法律辩护。

与此同时，美国政府还在继续打压TikTok。美国司法部星期五（8月2日）以未能保护儿童在社交媒体应用上的隐私为由，对中资短视频平台TikTok和中国母公司字节跳动提起诉讼。

美国总统拜登4月24日签署一项法案，限令字节跳动在2025年1月19日前出售TikTok，否则就禁止TikTok继续在美国市场运作。TikTok和字节跳动5月7日向美国哥伦比亚特区巡回上诉法院提起诉讼，指控美国政府针对TikTok的法律在许多方面违反了美国宪法，包括违反美国宪法第一修正案对于言论自由的保护。