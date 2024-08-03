【奥运会】赛后全武行火药味十足 法国男足胜阿根廷闯八强

阿根廷球员此前唱带有种族歧视意味的歌曲得罪法国，本战面对东道主处处被球迷嘘声相待。两队球员赛后更是爆发冲突，让双方恩怨再添一笔。

（巴黎综合电）法国在本地时间星期六（8月3日）凌晨举行的奥运男子足球八强赛1比0战胜宿敌阿根廷。此前因种族歧视风波交怨的两队，在赛后爆发大规模冲突。

阿根廷球员恩佐·费尔南德斯（Enzo Fernandez）上个月中在赢得美洲杯冠军后，直播与部分队友高唱一首带有种族歧视意味，针对法国队非洲籍球员的歌曲，引起法国方面的不满。国际足联正在调查此事。

这也是法国与阿根廷自2022年世界杯决赛，阿根廷队通过点球获胜以来首次正面对决。不过由于奥运会男足比赛只允许23岁或以下球员参赛（允许三位超龄球员），只有少数球员参加了世界杯决赛。

尽管如此，由于种族歧视风波，两届奥运冠军阿根廷的球员们在赛前唱国歌及在比赛中触球时，就会被主队球迷嘘声相待。

马特塔（左）头球破门，为法国取得胜利。（路透社）

法国前锋马特塔（Mateta）在开赛五分钟后就接到前水晶宫（Crystal Palace）队友奥里瑟（Olise）开出的角球，头球破门。奥里瑟在第84分钟也将球送入网窝，但裁判回看录像后认定有球员犯规在先，进球无效。

阿根廷在长达12分钟的补时中组织起数次攻势，均无功而返。这也代表拉丁美洲球队连续五届称霸奥运会男足的成绩告终。在过去五届比赛，阿根廷和巴西各赢得两金，墨西哥夺得一金。

终场哨一吹，只见法国队的替补球员冲到场上一起庆祝，下一秒却有部分球员开始互相推搡。在庆祝的法国队长拉卡泽特（Lacazette）和进球的马特塔“后知后觉”，加入了解情况。球员们随后冲入通道，相信是再度爆发了冲突。观众席也有许多警力维持秩序，防止两队球迷大打出手。冲突平息后，法国球员回到场上与球迷庆祝胜利。

警方在看台上驻守，防止两国球迷发生冲突。（路透社）

法国主帅亨利（Henry）称，球队中场米洛（Milot）赛后在这场混乱中被罚下，令他感到不满。他也说：“我们不把这场比赛视为复仇之战，因为参加世界杯的是另一支队伍……我对最后的混乱道歉，这不是我想要的，我也无法控制。”

法国四强碰埃及 西班牙对摩洛哥

法国将在半决赛对垒埃及。埃及较早前与巴拉圭1比1踢和后，通过点球大战以5比4击败对手。

另一场半决赛则同样上演欧洲和非洲之争，由西班牙对垒摩洛哥。西班牙凭借此前帮助国家队赢得欧锦赛冠军的巴塞罗那（Barcelona）球员费尔明·洛佩斯（Fermin Lopez）梅开二度，并由队长鲁伊斯（Ruiz）锁定胜局，以3比0轻取日本。

摩洛哥则在巴黎圣日耳曼（PSG）主场4比0完胜美国。拉希米（Rahimi）第30分钟罚球建功，攻入赛会第五球，领跑射脚榜。阿克马奇（Akhomach）第63分钟再进一球，效力于PSG的队长哈基米（Hakimi）之后将比分改写为3比0，替补出场的马乌胡布（Maouhoub）补时阶段再入罚球。