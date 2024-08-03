越南国家主席苏林接替已故的阮富仲，出任越南共产党第十三届中央委员会总书记，成为越南最高领导人。

据越南快讯（VnExpress）和《越南新闻》报道，越共第十三届中央委员会在星期六（8月3日）召开的会议上，选举苏林担任2021至2026年任期的总书记。

越通社报道称，中央委员会“以100%的绝对票数”选举苏林为总书记。

在会后举行的记者会上，越共中央宣教部常务副部长赖春门说，苏林以绝对票数当选越共第十三届中央委员会总书记。苏林将根据中央政治局规定的职责和权力，管理党中央委员会、中央政治局和中央书记处的工作。

越南领导层素有“四驾马车”之说，即越共中央总书记、国家主席、总理和国会主席，是越南政治体系的四大支柱，当中又以总书记为首。

阮富仲7月18日病重，苏林即暂代总书记职务，当时一般已认为这标志着苏林在越共接班人之争中的领先位置，非常可能接任总书记。

苏林（67岁）在今年5月22日出任国家主席，之前担任公安部长八年，是反贪腐运动的主要执行者，因此得到阮富仲的信任。

苏林于1957年出生在越南北部兴安省，1972年进入越南人民大学，开启长达50年的安全职业生涯。他在1982年加入越共，并不断晋升，成为两届政治局委员，2016年出任公安部长。