奥巴马首次总统竞选顾问为哈里斯效力

已锁定美国民主党总统候选人提名的美国副总统哈里斯，正在重塑原本为拜登连任而成立的竞选团队，前总统奥巴马和前国务卿希拉莉的多名顾问星期五（8月2日）相继宣布为她效力。

《纽约时报》报道，担任奥巴马首次总统竞选首席顾问的普洛夫（David Plouffe），星期五（8月2日）宣布加入哈里斯竞选团队。

现在距离美国总统选举日不到100天，竞选经验丰富的新成员将为哈里斯竞选团队注入新力量。哈里斯团队的高级成员多了几位新顾问，除了普洛夫，奥巴马竞选团队和希拉莉竞选团队的一些资深成员也在同一天加入。

奥巴马2012年的竞选副经理卡特（Stephanie Cutter）现在将担任哈里斯的信息与战略高级顾问。奥巴马2012年的战场州负责人斯图尔特（Mitch Stewart）将担任哈里斯的战场州高级顾问。奥巴马和希拉莉竞选团队的前通讯主管帕尔米耶里（Jennifer Palmieri），将担任哈里斯丈夫埃姆霍夫的高级顾问。

在拜登-哈里斯竞选团队中原有的小组团队，多名哈里斯的政治助理包括法伦（Brian Fallon）和琼斯（Megan Jones）则获得擢升。

哈里斯的新顾问将向哈里斯的竞选主席狄龙（Jen O’Malley Dillon）汇报，她在2月接管拜登竞选团队，自拜登退选后，她一直是哈里斯竞选团队的主要负责人。

哈里斯于上周宣布，她已要求狄龙继续负责她的竞选活动。

狄龙在一份声明中说：“我们非常高兴，这些身经百战的沙场老将的加入将壮大哈里斯竞选团队，他们了解她也知道如何在这场势均力敌的选举中取得胜利。”

哈里斯竞选团队8月2日说，7月份收到的政治献金总计3亿1000万美元（约4亿1300万新元），是共和党总统候选人特朗普筹集款项的两倍多。特朗普筹集了1亿3870万美元。