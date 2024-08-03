特朗普对与哈里斯辩论反应冷淡

美国共和党总统候选人特朗普对与民主党总统候选人哈里斯进行辩论的反应冷淡。

彭博社报道，特朗普星期五（8月2日）在福克斯新闻早晨节目中称自己在民调中领先，而且选民已经知道他和哈里斯的立场。

特朗普说：“我是想辩论，但我现在的想法是，辩论有什么意义？我的民调领先于她，大家了解她也了解我。”

民主党全国委员会当天宣布，哈里斯已获得足够锁定民主党总统候选人提名的党代表票，预计将在5日结束线上投票，并正式提名哈里斯为民主党总统候选人。

哈里斯多次向特朗普隔空喊话，呼吁特朗普9月10日和她进行一场电视辩论。这场由美国广播公司（ABC）主办的辩论原本是特朗普和拜登的第二场电视辩论。

拜登在美国有线电视新闻网（CNN）主办的首场电视辩论表现糟糕，党内外不断逼退的声浪日益加大，他最终在7月21日宣布放弃竞选连任，并转而支持哈里斯成为民主党总统候选人。

哈里斯接棒后迅速扭转了民主党低迷的选情，并在短时间内筹集大量竞选资金。哈里斯一开始就把自己担任过旧金山地方检察官，后来又当选加利福尼亚州首位女性总检察长和黑人总检察长的经历，与特朗普官司缠身，是一个向色情片女星支付封口费、34项罪名全部成立的重罪犯相比较。

民主党籍前总统奥巴马和前国务卿希拉莉的多名顾问8月2日相继宣布加入她的竞选团队，其中一位是担任奥巴马首次总统竞选首席顾问的普洛夫（David Plouffe）。

现在距离美国总统选举日不到100天，竞选经验丰富的新成员将为哈里斯竞选团队添翼助力。