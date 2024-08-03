美国防长奥斯汀撤销九一一主谋认罪协议

美国国防部长奥斯汀撤销了两天前同九一一恐怖袭击主谋达成的认罪协议，这意味着三名被告难以逃过死刑。

《纽约时报》报道，奥斯汀在星期五（8月2日）晚发布的备忘录中说，考虑到与本案被告达成审前协议决定的重要性，这类决定应该由他决定。

奥斯汀宣布解除古巴关塔那摩湾战争法庭监督员的职务，并承担对此案的直接监督和撤销此前达成的认罪协议，这实际上是将此案恢复为死刑案件。

古巴关塔那摩湾战争法庭监督员埃斯卡利尔（Susan K. Escallier）7月31日批准检察官和三名被告达成的认罪协议，并在协议上签字时，奥斯汀还在外国访问，当天晚些时候才回到美国。

美国联邦调查局网站显示九一一恐袭主谋穆罕默德的档案照片，两张照片未注明日期。（法新社）

五角大楼7月31日发表简短声明，指九一一恐袭主谋穆罕默德（Khalid Sheikh Mohammed）与共犯阿塔什（Walid bin Attash）和豪萨维（Mustafa al-Hawsawi）已经同意认罪，由检察官与三名被告经过两年谈判达成的认罪协议细节暂不公开。

一些九一一遇难者家属对美国与九一一主谋达成认罪协议深感不满。

《纽约时报》称，三人同意认罪以换取终身监禁，从而避免很可能是死刑的审判结果。路透社也引述匿名官员说，认罪协议几乎肯定包括免除死刑，三人或判无期徒刑。

穆罕默德是卡伊达组织头目奥萨马最信任的得力助手，他被指控策划2001年劫持民航客机撞击纽约世贸中心和五角大楼的袭击。袭击造成近3000人死亡，并使美国陷入长达20年的阿富汗战争。穆罕默德还说，他在2002年亲自斩首美国记者珀尔（Daniel Pearl），并参与1993年造成六人死亡的纽约世贸中心爆炸案。