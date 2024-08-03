英国城市桑德兰暴徒烧警局 警方加强警力应对

英国英格兰东北部的桑德兰发生暴乱后，警方进入高度戒备状态，在街头增派警力，以应对本周末可能发生的更多暴力骚乱。

路透社报道，数百名反移民示威者星期五（8月2日）聚集在英格兰东北部的桑德兰（Sunderland），向清真寺附近身着防暴装备的警察投掷石块，还掀翻车辆、点燃一辆汽车并在警察局附近纵火。

负责桑德兰警务的诺森伯兰警察部队（Northumbria Police）说，四名受伤警察被送往医院治疗，十人因暴力骚乱和入室盗窃等罪名被捕。

桑德兰警察部队总监马克·霍尔（Mark Hall）星期六（3日）告诉记者：“这不是抗议。这是不可原谅的暴力和骚乱。”

中国新闻社引述桑德兰足球俱乐部星期五晚上在社交媒体上发的声明说：“今晚的可耻场面并不代表我们的文化、我们的历史、我们的人民。”

7月29日，位于英国英格兰西北部的南港（Southport）发生持刀袭击案，一名17岁男子持刀闯入一个儿童舞蹈班行凶，导致三个六岁至九岁的女童死亡。此案的十个伤者当中，八个是小孩，两个是设法保护他们的成年人。

8月2日的社交媒体视频截图显示，桑德兰暴民焚烧车子。（路透社）

刀袭案震惊英国社会。事发数小时后，社交媒体流传虚假信息，称刀袭案的嫌疑人是一名激进的伊斯兰移民。这导致英格兰西北部小镇连续两天爆发大规模骚乱。伦敦、哈特尔普尔、曼彻斯特和奥尔德肖特等地的抗议活动都演变成暴力事件。伦敦的一场抗议活动的闹事者甚至达数千人。

英国内政大臣库珀（Yvette Cooper）说，袭击警察的罪犯“将为他们的暴行付出代价”。

英国首相斯塔默 (Keir Starmer) 面临当选一个月来以来的首次重大考验，他谴责“极右翼”制造了暴力事件，指抗议者“利用”社会悲痛情绪制造骚乱。他会见了警察部队首长，支持部队采取强有力的行动。他已经两次前往南港，会见了社区领袖并感谢紧急部队的服务。

警方说，17岁的嫌疑人阿克塞尔·鲁达库巴纳（Axel Rudakubana）出生于威尔士的卡迪夫（Cardiff）。

英国广播公司（BBC）报道，本周末英国各地计划举行至少30场示威活动，反种族主义团体也将举行一些反抗议活动。英国警方说，它将在各地街头增加警力，以阻止任何暴力行为。

英国穆斯林委员会（Muslim Council of Britain）在与来自全国各地清真寺和伊斯兰中心的数百名代表举行安全简报会后说，全国各地的清真寺已加强了周末的安全安排。