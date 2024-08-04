【奥运会】女子100米“飞人”大战 加勒比岛国朱利恩力压大热门沙卡里夺冠

来自加勒比岛国圣卢西亚的朱利恩·艾尔弗雷德爆冷夺得女子100米金牌，大热门沙卡里只能收获银牌。

在主要竞争对手相继退赛的大好形势下，上届世锦赛女子100米金牌得主，美国的沙卡里·理查森（Sha’Carri Richardson）竟只能在巴黎时间星期六（8月4日）晚于法兰西体育场（Stade de France）举行的巴黎奥运会女子100米“飞人”大战中，以10秒87收下银牌。

力压她夺金的是来自加勒比岛国圣卢西亚的朱利恩·艾尔弗雷德（Julien Alfred），她的成绩为10秒72。她也为圣卢西亚夺得了历来首枚奥运会奖牌，铜牌归跑出10秒92的另一名美国女将梅利莎·杰费森（Melissa Jefferson）所有。

过去四届奥运会都至少摘下奥运会女子100米铜牌的牙买加“常青树”谢莉安因伤临时退出半决赛。（路透社）

三牙买加女将相继退赛

在上两届奥运会包揽女子100米和200米金牌的牙买加名将伊莱恩·汤普森-赫拉（Elaine Thompson-Herah）因伤退出巴黎奥运会后，本届这两个项目注定会有“新后”诞生。

本以为在本届奥运会女子100米金牌将是沙卡里和夺得上届世锦赛亚季军的两名牙买加女将谢莉卡·杰克逊（Shericka Jackson）和谢莉安·弗雷泽·普莱斯（Shelly-Ann Fraser-Pryce）之争，岂料谢莉卡却为了专注200米而放弃100米；过去四届奥运会都至少摘下100米铜牌的“常青树”谢莉安更因伤临时退出半决赛。

朱利恩为圣卢西亚夺得了历来首枚奥运会奖牌后，兴奋庆祝。（谢智扬摄）

谢莉卡与谢莉安相继退赛，让这枚金牌看似成为了沙卡里的囊中物，没想到最终却落入在去年世锦赛100米只排名第五的朱利恩口袋。

沙卡里在稍早前的半决赛已因为起跑不佳而只能以10秒89位列第二场半决赛的第二位，而当时领先她的正是朱利安。

值得一提的是，倘若谢莉安没有退赛，她也被安排在同一场半决赛。

沙卡里因药检不过关错失上届奥运

24岁的沙卡里因在三年前的东京奥运会美国选拔赛100米决赛后被检测出大麻阳性，导致其夺冠成绩无效，并失去了参加奥运会的资格。

随着她在去年世锦赛强势归来，以个人最佳成绩10秒65夺得女子100米金牌，她也因此被视为本届奥运会的夺冠大热门，可惜表现未达预期。

荷兰夺4X400米男女混合接力金牌

除了女子100米之外，星期六的田径赛场上也产生了另外四枚金牌。

荷兰以3分07秒43最后一刻力压美国队，夺得4X400米男女混合接力赛金牌。

来自美国的男子铅球世界纪录保持人克劳泽（Crouser）以赛季最佳的22米90捍卫金牌。

女子三级跳金牌由另一个加勒比岛国多米尼克选手蒂亚·拉丰（Thea Lafond）以15米02夺得。男子十项全能金牌则归挪威选手鲁斯（Rooth）所有。