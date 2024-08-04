【奥运会】美国破男女4X100米混合泳接力世界纪录

（巴黎综合电）美国本地时间星期天（8月4日）凌晨在巴黎奥运会以0.12秒之差压倒中国，打破男女4X100米混合泳接力世界纪录夺冠。

美国和中国在比赛中几次互相超越，最后前者以3分37秒43率先触壁，刷新英国在东京奥运创下的3分37秒58世界纪录和奥运纪录。

得到银牌的中国同样超越了英国的原纪录时间，并打破亚洲纪录，时间是3分37秒55。澳大利亚则打破大洋洲纪录，3分38秒76得铜。

凯蒂800米自由泳四连冠

凯蒂·莱德基（右）拿下女子800米自由泳四连冠后，和摘铜的队友佩奇·马登相拥庆祝。（法新社）

美国自由泳女王凯蒂·莱德基（Katie Ledecky）同日也在女子800米自由泳决赛，以8分11秒04的成绩写下四连冠，成为继菲尔普斯（Phelps）之后，第二位在同一项目达成四连冠的泳将，也是第一位女将。

澳大利亚选手阿里亚尔妮·蒂特穆斯（Ariarne Titmus）打破大洋洲纪录，以8分12秒29摘银。美国的佩奇·马登（Paige Madden）游出8分13秒00摘铜。

加拿大天才少女萨墨斩获本届第三金

加拿大本届奥运有四金进账，萨默·麦金托什一人就占了三面。（法新社）

不久后将迎来18岁生日的加拿大天才少女萨默·麦金托什（Summer McIntosh）斩获个人本届第三金，在女子200米个人混合泳决赛游出2分06秒56的成绩，并打破奥运纪录。美国的凯特·道格拉斯（Kate Douglass，2分06秒92）和澳洲的凯莉·麦基翁（Kaylee Mckeown，2分08秒08）拿下银牌和铜牌。

匈牙利蝶王米拉克（Milak）则以49秒90的战绩，在男子100米蝶泳力压两位加拿大选手连多（Liendo，49秒99）和卡伦（50秒45）夺冠。

同日也进行了女子50米自由泳半决赛。现世界纪录保持者、瑞典名将萨拉·舍斯特伦（Sarah Sjostrom）以23秒66秒的成绩排名第一晋级，并打破奥运纪录。