欧盟七国领导人呼吁委内瑞拉公布投票记录，以显示选举过程的完全透明度和完整性。

法新社报道，来自法国、德国、意大利、荷兰、波兰、葡萄牙和西班牙的领导人星期六（8月3日）发出联合声明，对委内瑞拉在总统选举后出现的局势表示“强烈关切”。

七国领导人在声明中写道：“我们呼吁委内瑞拉当局迅速公布所有投票记录。”

声明补充说，这个举措对于“承认委内瑞拉人民的意愿”是必要的。“在这个过程中，必须尊重所有委内瑞拉人的权利，特别是政治领导人的权利。”

声明也说：“我们强烈谴责对他们的任何逮捕或威胁”，并表示当局应尊重人民“和平抗议和集会的权利”。

委内瑞拉总统马杜罗在上周末的选举中宣布获胜赢得第三个任期，但反对派对官方结果提出质疑。成千上万的委内瑞拉人也聚集在全国各地进行抗议，结果与当局爆发冲突，造成11人死亡，1000多人被拘留。

这个选举结果不获多国接受，包括美国和拉丁美洲邻国阿根廷、哥斯达黎加、巴拿马、厄瓜多尔和乌拉圭等。

美国国务卿布林肯星期五（1日）宣布，美国承认委内瑞拉反对派冈萨雷斯才是7月28日举行的委内瑞拉总统选举获胜者。

布林肯在声明中指出：“压倒性证据显示，冈萨雷斯赢得了最多的选票。我们祝贺冈萨雷斯成功当选总统。”

他也称，委内瑞拉各方是时候开始讨论，根据该国选举法实现尊重与和平过渡。