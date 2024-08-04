哈尼亚遭暗杀暴露保安漏洞 传伊朗调查20多人

知情者称，伊朗认为哈马斯领袖哈尼亚被暗杀暴露保安漏洞，逮捕20多人展开调查。

《纽约时报》星期六（8月3日）引述知情者报道，伊朗逮捕德黑兰军方经营宾馆内的20多人，包括高级情报官员、军方官员和工作人员，以回应“巨大而令人羞辱”的安全漏洞。这起事件导致哈尼亚和巴勒斯坦保镖死亡。

据两名伊朗官员称，革命卫队专门负责间谍活动的情报部门已接手调查，正在追捕嫌疑人，希望通过这些嫌疑人找到策划、协助和实施谋杀的刺客团伙。

革命卫队早前在一份声明中宣布“正在调查事件的范围和细节，并将在适当时候公布”。

据伊朗官员称，革命卫队已发誓要进行严厉报复，伊朗最高领袖哈梅内伊也下令对以色列进行报复性打击。

哈尼亚星期三（7月31日）凌晨在爆炸中丧生，他之前参加伊朗新总统佩泽希齐扬的就职典礼，并住在德黑兰北部的宾馆里。

此次暗杀发生在伊朗新总统宣誓就职仪式数小时后，地点是首都戒备森严的院落，因此凸显伊朗领导层在安全方面的严重失误。

国际危机组织高级顾问瓦埃兹说，伊朗既不能保护自己的祖国，也不能保护关键盟友，这种看法对伊朗政权来说可能是致命的，因为这基本上是在向敌人发出信号，如果他们不能推翻伊朗，他们可以袭击伊朗。

伊朗官员和哈马斯直指，以色列对此次暗杀事件负责，但以色列并未承认或否认发动这次袭击。