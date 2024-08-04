【奥运会】七战奥运皆夺金 德国马术女王伊莎贝尔成历史第一人

（巴黎综合电）德国55岁马术女王伊莎贝尔·魏斯（Isabell Werth）本地时间星期六（8月3日）晚上在巴黎奥运会与队友们拿下团体盛装舞步特别大奖赛金牌，助德国拿到三连冠。她是首位七战奥运皆夺金的选手，也成为获得最多奥运奖牌的德国健儿。

伊莎贝尔与搭档仅六个月的坐骑温蒂在决赛中拿到了79.894分。队友兼上届个人和团体冠军杰西卡·冯·布雷多-韦恩德尔（Jessica von Bredow-Werndl）和万德斯（Wandres）也分别拿下79.954分和75.942分，帮助德国以总成绩235.79分夺金。

德国可谓胜得惊险，他们最后只以0.121分之差，压倒取得235.669分的丹麦夺金。英国以232.492分摘铜。

伊莎贝尔赛后说：“没有人能说盛装舞步比赛很无聊，直到最后时刻都很激烈。”

（左起）杰西卡·冯·布雷多-韦恩德尔、万德斯和伊莎贝尔·魏斯，为德国拿下盛装舞步团体赛三连冠。（法新社）

至今共获八金五银 德国运动员第一

在1992年首次参加奥运的伊莎贝尔，每届参赛都为德国赢得盛装舞步团体金牌。她也在1996年赢得个人金牌，多年下来在奥运已经斩获八金五银，成为德国第一人。

对于这样的成就，她说：“我对此真的很开心，也很骄傲……现在我希望我们可以尽快喝一小杯葡萄酒或香槟，因为我们还没有喝。”

这是德国本届奥运的第四面金牌，也是马术队贡献的第二金。荣格（Jung）日前第三次夺得马术三项赛个人赛金牌。

伊莎贝尔和两位队友也闯入星期天（4日）举行的盛装舞步个人赛决赛（音乐自由演绎大奖赛），将争取再破纪录。