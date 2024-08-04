【奥运会】女子佩剑团体赛险胜韩国 乌克兰获本届首金

（巴黎综合电）乌克兰击剑队在巴黎奥运会女子佩剑团体赛决赛以45比42打败韩国，夺下该国本届首金。

在个人项目夺铜的奥莉加·哈尔兰（Olga Kharlan）是乌克兰夺冠功臣，整场比赛一个人取得22分，更在乌克兰37比40落后的情况下连续得分反超制胜。这是她的第六枚奥运奖牌，成为乌克兰历来得牌最多的选手。

奥莉加受访时说：“我的战术就是将个人情绪撇开，因为这是奥运会。”

“我对在这里得到的支持感到难以置信，他们一直在喊我的名字。谢谢巴黎，你们做到了。这是一个很棒的场地。”

33岁的奥莉加这次受国际奥委会的邀请参加奥运。她之前在米兰世锦赛因俄罗斯侵入乌克兰而拒绝与俄罗斯对手握手，被取消参赛资格。她说：“一年前我几乎告别了击剑，但这个故事有了一个很美好的结尾。”

这是乌克兰继2008年北京奥运会后，第二次夺得女子佩剑团体赛金牌。

乌克兰总统泽连斯基也在社交平台X上发文祝贺：“我感谢她们取得的成绩，展现出的精神和展示了乌克兰人的胜利！乌克兰人会取得胜利！我们举国一心为她们欢呼和支持她们。乌克兰知道如何在奥运会和这样的时刻鼓舞人心！”

乌克兰前总统波罗申科也恭喜她们在这场激烈的比赛中取得了历史性成绩。

日本则在铜牌战以45比40战胜地主队法国。