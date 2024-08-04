【奥运会】门将两扑点球德国女足闯四强 加拿大卫冕失败

（巴黎综合电）此前被扣六分和主帅被禁赛的加拿大女子足球队，本地时间星期天（8月4日）凌晨在巴黎奥运会女足八强，经点球大战被德国淘汰出局，无缘卫冕。

德国是2016年奥运女足冠军，因此这场比赛是前两届奥运冠军的对抗。两队在正赛和加时赛互交手白卷。德国门将安-卡特琳·伯格（Ann-Katrin Berger）在点球大战扑出两球成为英雄，帮助球队4比2战胜加拿大，闯入半决赛对垒美国。

由于此前团队成员使用无人机侦查对手新西兰训练的风波，加拿大被国际足联在小组赛扣除六分，不过球队在三战全胜的情况下，以三分从小组赛晋级。球队主帅贝夫·普利斯特曼（Bev Priestman）也被禁赛一年，奥运比赛由助理教练斯彭斯暂时接管执教。

美国则凭借特里尼蒂·罗德曼（Trinity Rodman）在加时赛上半场补时阶段，晃过防守队员后起脚将球送龙门死角的精彩进球，以1比0战胜日本。

西班牙两球落后下绝平 点球淘汰哥伦比亚

好不容易通过点球大战赢下比赛，西班牙球员欣喜若狂。（路透社）

世界杯冠军西班牙饱受惊吓，在两球落后的情况下，依靠珍妮弗·埃尔莫索（Jennifer Hermoso）和队长艾琳·帕雷德斯（Irene Paredes）在第79分钟和补时第七分钟连进两球，才将比赛拖入加时赛。两队加时毫无建树，西班牙在点球大战4比2胜出。

东道主法国则意外0比1输给巴西被淘汰。法国主将萨金娜·卡尔沙维（Sakina Karchaoui）上半场有点球被扑，还有一记攻门击中横梁。作为两个较佳小组第三晋级的巴西，这场比赛少了上仗染红的队长玛塔（Marta），但她们最后通过加比·波蒂略第82分钟的进球胜出。

巴西和西班牙将继小组赛后，将在半决赛再碰面，当时西班牙2比0胜出。