特朗普祝贺普京达成囚犯交换 但指责对美方是糟糕的

美国共和党总统候选人特朗普祝贺俄罗斯总统普京与西方国家达成囚犯交换协议，并称这是一项了不起的协议，但指责这项协议对美方是糟糕的。

特朗普星期六（8月3日）在佐治亚州亚特兰大市向支持者发表演讲时说：“我要祝贺普京又达成一项伟大的协议。”

不过，特朗普认为这个协议对美方来说非常糟糕。“把我们的人带回来了，但我们正在做可怕的交易。”

特朗普说，拘留俄罗斯的《华尔街日报》记者格尔什科维奇获释回国“很棒”，但“这些交易太糟糕，这些交易将导致大量绑架事件”。

对于特朗普的言论，拜登毫不犹豫地反驳称：“他（特朗普）当总统的时候为什么不这么做呢？如果他真的有那么大的能耐，为什么不在他任期内就采取行动呢？”

特朗普曾多次吹嘘说，只有他才能确保格尔什科维奇获释，而且只有在他重返办公室后。

特朗普星期四（1日）在社交媒体平台Truth Social发文质疑拜登达成的这项囚犯交换协议，他质疑美国是否为了促成此次囚犯释放而支付了现金，对此美国国家安全顾问沙利文给予坚决的否认。特朗普也质疑美国是否在交换中交出所谓的“杀人犯、杀手或暴徒”。事实上，根据协议内容，西方国家释放的俄罗斯人中，确实包括一名在德国服刑的已定罪杀手。

白宫早前表明，美国与俄罗斯、德国、波兰、斯洛文尼亚、挪威和白罗斯等七个国家，就囚犯交换进行了一年多的谈判，最终定于星期四在土耳其首都安卡拉机场互换26名囚犯，其中三人被移交至美国，13人被移交至德国，八名关押在西方国家的俄籍囚犯，以及另两名儿童一同回返俄罗斯。