菲律宾德国防长会面 两国承诺达成广泛防务合作协议

菲律宾国防部长特奥多罗和德国国防部长皮斯托瑞斯星期天（8月4日）在一份联合声明中说，在菲德纪念建交70周年之际，两国已承诺达成更广泛的防务合作协议，并承诺在今年年底前签署国防合作协议。

路透社报道，菲防长特奥多罗（Gilberto Teodoro）说，菲律宾寻求实现军队现代化，将与德国接洽、寻求使其成为菲律宾强化对外防卫的可能供应商。“我们之所以合作，是因为我们有着共同的愿景，即尊重《联合国宪章》……并希望看到一个稳定和平的印度太平洋地区。”

特奥多罗指出，涉及的合作领域将“包括指挥和控制、反介入/区域拒止(A2/AD)、海域、空域以及技术水平更高的设备。”

菲德部长们表明，他们承诺建立两国武装部队之间的长期关系，以扩大培训和双边交流。

德国是菲律宾最早的正式防卫伙伴之一，自1974年以来一直为菲律宾武装部队提供培训。在新的安全挑战背景下，两国展现出重振并深化防卫关系的决心。

对于南中国海争端，德防长皮斯托瑞斯（Boris Pistorius）强调：“国际仲裁法院的裁决仍然有效，没有任何例外……加强海上边界是我们的义务，我们正在履行这一义务。”

皮斯托瑞斯称，德国在印太地区的承诺和参与“不针对任何人”。“德国著重维护基于规则的秩序，确保航行自由和保护贸易路线……（两国）希望在在今年年底之前，也许是在10月签署这份协议。”