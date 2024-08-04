哈里斯与竞选搭档候选人会面 预计很快公布人选

美国民主党候总统选人哈里斯将与竞选搭档候选人会面，预计将在下星期二之前公布人选。

《纽约时报》报道，据知情者透露，至少有三位领先的候选人，即亚利桑那州参议员马克·凯利（Mark Kelly）、明尼苏达州州长蒂姆·沃尔兹（Tim Walz），以及宾夕法尼亚州州长乔什·夏皮罗（Josh Shapiro），计划于星期天（8月4日）在哈里斯位于华盛顿海军天文台的住所与她会面。

目前尚不清楚其他潜在候选人，包括肯塔基州州长安迪·贝希尔（Andy Beshear）和交通部长皮特·布蒂吉格（Pete Buttigieg）是否也在计划中，或者他们是否已经与哈里斯会面。

上述三名候选人的优劣势各不相同。凯利是一位摇摆州参议员，拥有令人印象深刻的履历和温和的移民立场，可能有助于消除民主党面临的棘手问题。夏皮罗则在宾夕法尼亚州广受欢迎，宾夕法尼亚州可以说是一个必须拿下的州，但他因支持以色列和处理大学生对加沙战争的抗议而面临左翼的批评，尤其是来自亲巴勒斯坦活动人士的批评。

另外，沃尔兹是一张相当新的面孔，但他最近深受进步人士喜爱，他们喜欢他在有线电视新闻上对前总统特朗普的抨击，但明尼苏达州不太可能对哈里斯入主白宫的道路至关重要。

哈里斯竞选团队说，哈里斯将于下星期二（6日）之前宣布竞选搭档，之后将开始全国巡回演讲。