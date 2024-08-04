埃及女木乃伊张嘴似尖叫 研究：恐在痛苦中死亡

一具古埃及女性木乃伊于1935年在埃及南部尼罗河东岸的勒克索（Luxor）市附近出土，张大嘴巴的她似乎永远定格在无声尖叫中，引发考古学家许多想像。

综合台湾中央社、路透社和美国有线电视新闻网（CNN）报道，科学家借由电脑断层扫描对“尖叫女子”木乃伊进行虚拟解剖后发现，她或许是在极度痛苦下离世，并在死亡时经历一种罕见的肌肉僵硬方式，称为“尸体痉挛”。

这项研究发现已被刊登在在医学期刊《医学前沿》。负责领导研究的埃及开罗大学放射学教授沙林姆说，尸体痉挛会在身体或精神承受剧烈痛苦后发生，而收缩的肌肉在死后会立即变僵硬。

据了解，这名女木乃伊过世时约48岁，罹患轻度脊椎关节炎，失去了部分牙齿。她的遗体在约3500年前经过防腐处理，那时是古埃及“新王国时期”。

沙林姆说，考虑到木乃伊保存状况良好，采用罕见且昂贵的防腐材料，再加上应用穿戴假发、放置戒指等其他殡葬技术，似乎能排除女木乃伊是因为防腐处理人员粗心疏漏，忘记阖上她的嘴巴这一可能性。

沙林姆指出，这为提出其他解释另辟蹊径，例如“这名女子死时因极度痛苦而放声尖叫，由于尸体痉挛，她的脸部肌肉收缩并保持这样的外观。”

不过沙林姆也强调，这名女子的死亡情形仍是未解之谜，尚无法确定是什么原因让她露出尖叫的表情。

一支考古团队在埃及古城底比斯（Thebes）挖掘古埃及高阶官员赛穆特的墓时发现“尖叫女子”。赛穆特是建筑师及王家工程监工，据说也是最有权力的女法老哈特谢普苏特女王（Queen Hatshepsut）的情人。

研究认为，“尖叫女子”可能是赛穆特的亲属，或许是与他关系密切的家族成员。