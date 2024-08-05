【奥运会】美国莱尔斯以千分之五秒优势称霸百米男飞人

莱尔斯最后一刻以千分之五秒优势力压牙买加好手汤普森，夺得本届奥运会的男子100米金牌。

万众瞩目的巴黎奥运会男子100米“飞人”大战在巴黎时间星期天（8月4日）晚上于法兰西体育场（Stade de France）隆重登场，去年夺得世锦赛100米和200米冠军的美国名将莱尔斯（Lyles）以千分之五秒优势力压牙买加好手汤普森（Thompson）夺得金牌，震惊全场。

汤普森两个月刚创造了9秒77的男子100米今年最快成绩，决赛一个多小时前的半决赛也排名全场第一。即便到了决赛，他也看起来由始至终都处于领先位置。

莱尔斯起步偏慢，虽有后来居上之势，但屏幕显示他和汤普森双双跑出9秒79，还是让人有些意外。更令人震惊的是，莱尔斯最终以9秒784秒夺下金牌，汤普森只能以9秒789收下银牌。莱尔斯在得知自己夺冠后疯狂庆祝的当儿，汤普森则显得有点错愕。

另一名美国选手克利（Kerley）以9秒81夺得此项目的铜牌，上届东京奥运会爆冷夺冠的意大利选手雅各布斯（Jacobs）则以9秒85排名第五。

莱尔斯是美国20年来首位称霸男子100米的短跑选手。（法新社）

随着这场胜利，莱尔斯成为了自加特林（Gatlin）于2004年雅典奥运会以来，首名在100米封王的美国选手。值得一提的是，9秒79也是莱尔斯的100米个人最佳成绩。

在三年前的东京奥运会上，这名新科奥运会“男飞人”只能从200米收获一枚铜牌。

200米其实才是莱尔斯的优势项目，他6月底刚以19秒53创造了这个项目的今年最快成绩，因此他在受访时直言，接下来的目标是再拿下200米金牌。

三名乌克兰选手站上领奖台

两名乌克兰女将雅罗斯拉娃（右）和伊琳娜在分别夺得奥运会跳高金牌和铜牌后，高举乌克兰国旗在场上奔跑，接受众人的祝福与喝彩。（法新社）

在男子100米大战之前，这一夜则属于乌克兰人，因为他们共有三名运动员登上了领奖台。

上个月刚在田径钻石联赛巴黎站以2米10打破尘封了37年的女子跳高世界纪录的乌克兰女将雅罗斯拉娃·马胡奇克（Yaroslava Mahuchikh）不负众望，在巴黎奥运会上以2米00的成绩，顺利把女子跳高金牌收入囊中。

只有雅罗斯拉娃和澳大利亚女将尼克拉·奥利斯拉格斯（Nicola Olyslagers）在决赛中挑战两米成功，但由于雅罗斯拉娃一次跳过这个高度，对手则试跳了三次才过，因此金牌归乌克兰女将所有。

这是乌克兰在本届奥运会收获的首枚个人赛金牌。他们的巴黎奥运会首金来自女子佩剑团体赛。另一名乌克兰跳高女将伊琳娜·杰拉什琴科（Iryna Gerashchenko）则和澳洲女将埃莉诺·帕特森（Eleanor Patterson）以1米95共享铜牌。

加拿大选手卡茨伯格（Katzberg）以84米12摘下男子链球金牌；匈牙利的哈拉斯（Halasz）以79米97得银；乌克兰的科汉（Kokhan）则取得铜牌，成绩是79米37。

乌克兰总统泽连斯基之后不忘在社交媒体Ｘ（前称推特）上，感谢夺牌的运动员。他写道：“我们非常骄傲，谢谢你们。乌克兰知道如何坚强，也知道如何赢得比赛。”