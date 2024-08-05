伊朗报复在即 以军称民事防护政策“目前”维持不变

有报道指伊朗最快可能在星期一（8月5日）向以色列发动报复袭击，以色列军方说，以色列的民事防护政策“截至目前”维持不变。

黎巴嫩真主党军事指挥官舒库尔7月30日被以军空袭炸死，隔天哈马斯政治局领导人哈尼亚也在伊朗遇袭身亡，真主党和伊朗誓要为两人复仇。以色列媒体称，以色列正为应对多方袭击加紧准备。

法新社报道，以色列国防军发言人哈加里在星期天（4日）晚上的在线简报会说：“我要回应有关敌人即将攻击以色列领土、我们正处于戒备状态的各种报道和谣言，我要强调，后方司令部（Home Front Command，简称Pakar）的国防政策目前并未改变。”

后方司令部是以色列国防军的区域指挥部，负责在战争和紧急情况包括自然灾害期间保护平民。

以色列：已做好应对任何袭击的准备

哈加里和其他高级军事与政府官员，包括以色列总理内坦亚胡曾多次表明，以色列已做好应对任何袭击的准备。

哈加里说：“我们会尽一切所能向你们发出必要的警告，让你们做好应对任何威胁的准备。”但他说：“我们提供的保护并非密不透风，因此每个公民都必须清楚我们的指示，无论身在何处都要保持警惕。”

哈加里同时宣布，后方司令部已启动一个新系统，以便在发生任何紧急情况时向公民发布警报。他说：“警报将发送到受威胁地区的手机，民众无须申请或采取任何行动。”

以色列第12频道报道，以色列安全机构正处于最高戒备，以美国为首、成员包括英国和阿拉伯盟国的国际联盟，也在准备协助以色列阻止和拦截可能来自多方的袭击，包括派战斗机和战舰进行巡逻。美国和以色列官员说，伊朗最快可能在8月5日对以色列动手。