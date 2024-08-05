【奥运会】游泳收官日 美国打破两世界纪录续当泳池霸主

美国在巴黎时间星期天（8月4日）晚上落幕的游泳决赛中打破两项世界纪录摘金，并在游泳奖牌榜上反超澳大利亚，继续成为游泳总冠军。

在男子1500米自由泳决赛，美国泳手芬克（Finke）以14分30秒67的成绩夺冠，打破了中国名将孙杨2012年伦敦奥运会上创造的14分31秒02的原世界纪录。

而在女子4X100米混合泳接力中，由雷根·史密斯（Regan Smith）、莉莉·金（Lilly King）、格蕾琴·沃尔什（Gretchen Walsh）和托丽·赫斯克（Torri Huske）组成的美国泳队以3分49秒63的成绩夺冠，刷新美国泳队在2019年光州世锦赛上创下的3分50秒40的原世界纪录。上届冠军澳大利亚获得亚军，时间是3分53秒11。中国以3分53秒23摘铜。

不过，美国在优势项目男子4X100米混合泳接力赛的10连冠被中国终结。中国以3分27秒46夺冠，美国以3分28秒01摘银。法国以3分28秒38得铜。

在女子50米自由泳中，瑞典名将萨拉·舍斯特伦（Sarah Sjostrom）以23秒66的成绩夺冠，创下奥运会纪录，完成50米和100米自由泳双冠。

在游泳最终奖牌榜上，美国以八金13银七铜反超澳洲的七金八银三铜，连续九届成为全场总冠军，但领先优势明显缩水。东道主法国依靠马尔尚（Marchand）赢得的四面个人金牌，以四金一银二铜跻身游泳奖牌榜第三位。

加拿大依靠萨默·麦金托什（Summer McIntosh）贡献三枚金牌和一枚银牌，以三金二银三铜排名第四位，中国则以二金三银七铜名列第五。