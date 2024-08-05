G7呼吁中东当前冲突各方避免加剧紧张局势

七国集团（G7）外交部长通过轮值主席国意大利发表声明，呼吁中东当前冲突各方，避免采取任何可能导致局势升级的行动。

路透社报道，有报道指伊朗最快可能在星期一（8月5日）向以色列发动报复袭击，以色列国防军星期天（4日）晚上说，以色列的民事防护政策“截至目前”维持不变。

意大利外长塔亚尼星期天主持G7外长视频会议后发表声明说，G7外长对近日发生的事件表示“强烈关注”，称“这些事件可能导致加沙地带危机从黎巴嫩开始蔓延到更广泛地区”。

G7外长说：“我们呼吁有关各方停止任何可能阻碍对话和降温的努力，并导致局势再次升级的行动。”

黎巴嫩真主党军事指挥官舒库尔7月30日被以军空袭炸死，隔天哈马斯政治局领导人哈尼亚也在伊朗遇袭身亡，真主党和伊朗誓要为两人复仇。以色列媒体称，以色列正为应对多方袭击加紧准备。

以色列第12频道报道，以色列安全机构正处于最高戒备，以美国为首、成员包括英国和阿拉伯盟国的国际联盟，也在准备协助以色列阻止和拦截可能来自多方的袭击，包括派战斗机和战舰进行巡逻。

以色列新闻网站Ynet也报道，以色列领导层周末举行安全会议，讨论如何应对可能涉及“五条战线”的可能袭击，但没有进一步说明。报道引述以色列高官说，美国恐怕难以阻止这样的袭击，以色列可能会出现大量伤亡。