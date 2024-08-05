世卫考虑为非洲猴痘疫情召集专家紧急委员会

世界卫生组织总干事谭德塞考虑召集一个专家委员会，就非洲日益严重的猴痘疫情是否应宣布为国际关注的突发公共卫生事件提供建议。

法新社报道，自去年9月以来，由于周边非洲国家发现的一种病毒株，刚果的猴痘（Mpox，前称Monkeypox）病例激增。

谭德塞星期天（8月4日）在社媒平台X说，联合国卫生机构、非洲疾病控制和预防中心、地方政府和合作伙伴正在加大对当地疫情的应对力度，“但要全面应对需要更多资金和支持”。

谭德塞说：“我正在考虑召集一个国际卫生条例紧急委员会，就非洲猴痘疫情是否应宣布为国际关注的突发公共卫生事件（简称PHEIC）提供建议。”

国际关注的突发公共卫生事件是世卫组织的最高级别警报，谭德塞可以根据该领域专家委员会的建议宣布此类事件为紧急状态。

谭德塞在向《科学》杂志发表的声明中补充道：“这种病毒可以而且必须通过加强公共卫生措施来控制，包括监测、社区参与、治疗和为高感染风险人群接种疫苗。”

猴痘是一种由病毒引起的传染病，通过受感染的动物传播给人，也可以通过亲密的身体接触在人与人之间传播。

1970年，刚果首次在人体发现这种病毒。

猴痘的常见症状是出现皮疹或粘膜病变，可持续二至四周，伴有发烧、头痛、肌肉酸痛、背痛、精力不足和淋巴结肿大。