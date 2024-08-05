为拯救经济 新西兰放弃清洁绿色政策

新西兰政府为了提振摇摇欲坠的经济和履行对选民的承诺，决定撤回环境改革政策，新西兰的绿色信誉面临风险。

路透社报道，新西兰总理拉克森领导的中右翼联盟星期一（8月5日）宣布，将撤销对石油和天然气的勘探禁令，把农业碳排放定价推迟五年，并鼓励更多采矿。

这是新西兰政府将重点转向增加出口以支持经济的一部分。截至今年3月的一年里，新西兰经济仅增长0.3%，这是自2020年冠病大流行暴发以来同期的最低增长率，经常账户赤字占国内生产总值（GDP）的6.8%。

出口占新西兰经济近四分之一。

新西兰资源部长琼斯（Shane Jones）说：“目前的经济情况可以说是在我的成年记忆中最糟的情况。因此，我们必须认清残酷的经济状况，并把握推动矿业复兴的机会。”

农民和企业对政府翻转环境政策表示欢迎，环保人士则批评联盟政府的政策目光短浅。

新西兰农业包括渔业为GDP贡献了5%，约占新西兰总出口的80%。去年协助拉克森赢得选举的农民指环境政策将导致乳制品和肉类的生产成本过高。

森林与鸟类环保组织首席执行官托基（Nicola Toki）说：“他们没有考虑到政策的利与弊，也没有考虑到为了赚快钱而舍弃环保将冲击经济，新西兰子孙后代的未来繁荣面临危机。”

新西兰的农业碳排放定价计划2022年由时任总理阿德恩提出，原定从2025年开始实施。