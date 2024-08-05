哈里斯竞选搭档最快5日公布 将一起展开摇摆州行程

美国民主党总统候选人哈里斯最快将在星期一（8月5日）公布她的竞选搭档，以争取在最后90多天进一步推高民主党的声势，击败共和党总统候选人特朗普。

法新社报道，前进白宫的道路最终将取决于几个摇摆州的投票结果。哈里斯星期二（6日）将启动为期五天的摇摆州行程，而第一站为最大摇摆州宾夕法尼亚。

哈里斯星期一在社媒平台X说：“我们现在必须在两个不同的国家愿景中做出选择，一个是展望未来，另一个是开倒车……我们要在这场选举展现团结、热爱我们国家和呈现我们最好的一面。”

宾州州长夏皮罗（Josh Shapiro）是哈里斯竞选搭档名单中的领跑者，其他副总统候选人人选包括明尼苏达州州长沃尔兹（Tim Walz）、肯塔基州州长贝希尔（Andy Beshear）、亚利桑那州参议员凯利（Mark Kelly）和交通部长布蒂吉格（Pete Buttigieg）。

美国总统拜登放弃竞选连任时也宣布支持副总统哈里斯接棒成为民主党总统候选人。哈里斯投入总统竞选才两周时间，已经打破筹款纪录，激起大量选民的热情回应，并在社媒平台占据主导地位，逐渐抹去特朗普在拜登退选前在各项民调中领先的优势。

哈里斯已在民主党全国代表大会的线上表决中获得足够的党代表票，跨过民主党总统候选人提名的门槛。她是美国首位女性副总统，也是美国首位非洲裔和南亚裔副总统。