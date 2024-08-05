国内极端意识抬头 澳洲提升恐怖威胁至“很可能”

澳大利亚星期一（8月5日）将澳洲官方恐怖威胁级别从“可能”提升至“很可能”，澳洲最高情报官员说，理由是澳洲国内极端主义观点的增加，导致未来12个月发生境内袭击的可能性超过50%。

综合路透社和新华社报道，这是澳洲两年来首次调高恐袭威胁级别，澳洲总理阿尔巴尼斯星期一（8月5日）在堪培拉举行的新闻发布会上说，他是根据澳大利亚安全情报局的建议调高威胁级别。

不过，阿尔巴尼斯也表明，“极可能”并不意味着不可避免，也不意味着澳洲正面临迫在眉睫的威胁。

澳洲安全情报局（ASIO）总监伯吉斯在发布会上说，自今年4月以来，该机构已挫败八起可能发生的恐怖袭击事件。4月15日，悉尼西南部韦克利地区一座教堂发生持刀袭击事件，袭击起因疑似由宗教极端主义引起的恐怖主义行为。

他还说，中东地区的紧张局势是导致威胁等级上升的一个因素。地区爆发的不满情绪推动了抗议活动，破坏社会凝聚力，出于政治动机的暴力如今与间谍活动和外国干涉一样，成为澳洲主要的安全问题。

澳洲自2003年引入恐怖威胁定级体系。2014年，澳洲曾因极端组织“伊斯兰国”构成的安全影响等因素将恐怖威胁级别提升至“极可能”，后在2022年11月将恐怖威胁级别降至“可能”。