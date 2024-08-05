周一美市盘前下挫 重点谈CrowdStrike软件更新引发全球大范围宕机后续

星期一（8月5日）重点：

美国华尔街股市主要股指期货星期一（8月5日）面对抛售压力而大跌。在7时截稿时，标准与普尔500指数期货下跌156.30点或2.92％，报5190.30点；纳斯达克100指数期货也下滑了821.70点或4.46％，报17616.40点；道琼斯指数期货下挫777.30点，报38960.00点。

在疲软的就业报告发布后，投资者对经济衰退的担忧加剧，造成美国股市上星期五（2日）连续第二个交易日下跌。其中纳斯达克综合指数更是开始进入调整区间。

标准与普尔500指数上星期五下跌100.12点，闭市报5346.56点。重量级的道琼斯指数也跌了610.71点，闭市报39737.26点。以科技股为主的纳斯达克100指数更是下挫2.38％或449.54点，以18440.85点收市。

美国股市上星期五的交易继续保持活跃，交易所的总成交量达到147亿5000万股，比过去20天的119亿7000万股平均成交量多。

盘前交易重点：

晶片巨头英伟达（Nvidia）的股价在今晚盘前下挫9.44％，截稿时报97.14美元。周末有报道称，英伟达的下一代晶片因为刚发现到设计缺陷，所以会延迟推出。《The Information》引述业内消息人士的话称，英伟达的下一代人工智能加速晶片Blackwell B200的批量发货将推迟约三个月。Blackwell原本是预计在今年10月份开始供货。

其他晶片股也在抛售中纷纷下跌。美国上市的台积电股价下跌8.14％、博通（Broadcom）下跌8.60％、高通（Qualcomm）下跌5.44％。

股神巴菲特掌管的伯克希尔哈撒韦公司（Berkshire Hathaway）在提交给美国证券交易委员会（SEC）的监管文件透露，该公司在第二季度已把它在苹果公司（Apple）的大量股份削减了近50％。伯克希尔哈撒韦公司目前仍持有苹果公司的约2.6％股份。根据苹果公司上星期五收盘价，即219.86美元计算，这个股份价值约880亿美元。苹果公司股价在今晚盘前退低8.88％，截稿时报200.33美元。

星期一下文我们来看看网络安全公司CrowdStrike软件更新引发全球大范围宕机的后续新闻。今晚盘前该股退低6.47％，截稿时报203.80美元。

盘前活跃股按序：英伟达、特斯拉（Tesla）、英特尔（Intel Corp）、苹果公司和超微（Advanced Micro Devices）。截稿时，这五只活跃股的股价全部退低。

这次的故障让达美航空公司损失了5亿美元。因此该公司计划采取法律行动，向CrowdStrike索取赔偿。（法新社）

CrowdStrike Holdings Inc



（纳斯达克证券交易所代码：CRWD）

达美航空（Delta Air Lines）刚刚在上个星期传出已经聘请资深律师博伊斯（David Boies），针对上个月发生大规模技术故障导致数千航班取消之事，向网络安全公司CrowdStrike Holdings和微软（Microsoft）寻求赔偿，但是CrowdStrike在星期天（4日）就很快的驳回了达美航空的说法。

CrowdStrike称，7月19日发生的软件更新错误引发的全球航班中断不应归咎于该公司，并指该公司的潜在责任极小。

达美航空首席执行官巴斯蒂安（Ed Bastian）是在上星期公开表明，这次的故障已使该航空公司损失了5亿美元，因此他要采取法律行动，向CrowdStrike索取赔偿。

虽然CrowdStrike再次向航空公司道歉，但是它在一封由外部律师发出的信件中说：“对于达美航空所说的‘CrowdStrike行为不当’的说法感到非常失望。我们强烈否认任何有关严重疏忽或不当行为的指控。”

CrowdStrike在信中还说：“按照合同规定，CrowdStrike的任何责任上限是定在数百万个位数。”而且在故障事故生后数小时内，CrowdStrike就已经联系达美航空提供帮助。CrowdStrike的首席执行官也亲自联系了达美航空的首席执行官以提供现场帮助，但是却没有得到回应。

在这次的故障事件中，达美航空在短短的六天内取消了6000多个航班，影响超过50万名乘客。该航空公司也正面临美国运输部的调查，调查该航空公司为何需要比其他航空公司更长的时间才能从故障中恢复过来。

根据路透社报道，达美航空上星期告诉美国立法者，CrowdStrike的错误软件更新“影响了达美航空一半以上的电脑，包括：达美航空网络中每个机场的许多工作站”。

针对达美航空的索赔，CrowdStrike说，如果达美航空提起诉讼，它将需要回答“为什么达美航空的竞争对手面临类似的挑战，都更快地恢复运营”以及“为什么达美航空拒绝CrowdStrike专业人员的免费现场帮助。这些专业人员都帮助许多其他客户恢复运营，而且还比达美航空恢复得快多了”。

到截稿为止，达美航空拒绝针对CrowdStrike信件的评论做出回应。