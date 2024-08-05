哈里斯支持率追平特朗普 两人在摇摆州势均力敌

星期天（8月4日）公布的美国哥伦比亚广播公司（CBS News）和YouGov民调结果显示，美国民主党总统候选人哈里斯在全国范围的支持率，以一个百分点领先共和党总统候选人特朗普，改变了共和党原本有信心特朗普将胜选的局面。

此前，特朗普以五个百分点的优势领先现任总统拜登。

在可能决定选举结果的摇摆州，哈里斯和特朗普则势均力敌。不过，在经济课题上，只有25%受访者认为若哈里斯获胜，国家经济状况会更好；对特朗普持这种看法的人则占45%。

对于候选人的认知能力，51%受访者认为特朗普有能力胜任总统职务，认同哈里斯能力的则有64%。

最新民调结果对两周前临危受命的哈里斯来说是相当不错的。哈里斯最快将在星期一（5日）公布她的竞选搭档，以争取在最后90多天进一步推高民主党的声势，击败特朗普。

哈里斯星期二（6日）将启动为期五天的摇摆州行程，而第一站为最大摇摆州宾夕法尼亚。预计被哈里斯相中的副总统候选人将与她一起在宾州亮相。

《华盛顿邮报》报道，三名热门人选——明尼苏达州长沃尔兹（Tim Walz）、宾州州长夏皮罗（Josh Shapiro）和亚利桑那州参议员凯利（Mark Kelly）星期天到哈里斯在华盛顿的官邸与她会谈。路透社引述消息人士说，这些人选会在星期一晚或星期二上午获知是否获选。