美军或在澳洲科科斯群岛建设军事基地

美国军方或在澳大利亚西北部的科科斯群岛开展军事建设，以抗衡中国。

路透社报道，美军发言人并未对上述消息正面作出回应，澳当局则称美国目前并未在岛上进行任何投资。

科科斯群岛（Cocos Islands）与菲律宾、巴布亚新几内亚和东帝汶一起被列入美国太平洋威慑倡议下的预期建设项目，旨在增强美国的军事态势遏制中国。

今年6月，美国海军开始为价值高达20亿美元（约26.4亿新元）的项目寻找承包商，以在科科斯群岛、巴布亚新几内亚和东帝汶等地建造码头、跑道、燃料储存库和飞机库，以抗衡中国。这些定于今明两年施工的项目使澳洲成为美国空军和海军在海外建设开支的首要地点。

路透社星期一（8月5日）报道，美国海军太平洋舰队工程部一发言人说：“这些项目可能会，也可能不会支持轮换美海军陆战队驻达尔文部队。”达尔文是澳洲北领地首府，长期以来是澳洲国防军和美国海军陆战队轮驻部队的驻军城镇，美军部队每年驻扎当地六个月

不过澳洲国防军发言人在一份声明中称：“美国目前并未在科科斯群岛岛进行任何投资。”

澳大利亚印度研究所安全和地缘政治主任巴鲁阿（Darshana Baruah）曾在美国国会听证会上指出，科科斯群岛将是美国向中国施压，遏阻北京袭击台湾的“关键地理位置”。

巴鲁阿说：“科科斯群岛更接近华盛顿预计冲突情景的战场……此外，科科斯群岛的战略位置靠近马六甲海峡以及澳洲的北部通道，使其具有巨大的地缘战略优势。”