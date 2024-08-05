孟加拉国总理哈西娜辞职并离境

孟加拉的反对公职配额制示威抗议愈演愈烈，孟加拉军方星期一（8月5日）称，总理哈西娜已辞职并离境，随后数千名抗议者冲进总理府庆祝哈西娜下台。

孟加拉国报纸《曙光日报》（Prothom Alo）报道，76岁的哈西娜星期一已与妹妹一起搭直升飞机离开孟加拉，前往“更安全的地方”。

同日晚些时候，美国有线电视新闻网（CNN）引述知情人士称，哈西娜已抵达印度东北部城市阿加尔塔拉（Agartala），并透露印度将为哈西娜提供安全通道。

孟加拉国陆军参谋长扎曼在星期一下午向全国发表讲话称，将成立临时政府管理孟加拉国。他向抗议者呼吁：“给我们一些时间，我们会找到解决方案……若情况好转，就不需要紧急状态。”

在抗议者冲进总理府前，哈西娜的儿子还脸书发文敦促孟加拉安全部队遏制抗议示威继续蔓延。“（安全部队的）职责是保护我们的人民和国家安全，维护宪法……“这意味着一分钟都不允许任何未经选举的政府掌权，这是你们的职责。”

自7月13日以来，示威引发的暴力事件在孟加拉全国范围内蔓延，促使政府关闭了互联网服务。孟加拉内政部宣布，从星期天（4日）傍晚6时开始，在全国实施无限期宵禁。反对派及人权组织指责哈西娜政府过度使用武力镇压示威者。

警方在星期天的示威活动中发射催泪瓦斯和橡皮子弹驱散数万名示威者，造成至少94人丧命，其中包括14名警察，这使得自示威发生以来的死亡人数达到至少300人。

这场席卷孟加拉全国各地的学生运动源于政府试图恢复公务员配额制，把部分职位预留给退伍军人的亲属。示威者认为这将打击年轻人就业，因此上街抗议。官方数据显示，孟加拉有约1800万年轻人失业；最新公布的人口普查数据则显示，孟加拉青年人失业率高达40%左右。